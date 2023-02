Mainz - Cheftrainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 ist nach der Beleidigung des Schiedsrichterteams im Pokalspiel gegen den FC Bayern München mit einem Innenraumverbot für das nächste DFB-Pokalspiel belegt worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Svensson hatte in der 82. Minute des Achtelfinales zum Schiedsrichterassistenten gesagt, „seid ihr blind“. Referee Deniz Aytekin (Oberasbach) zeigte dem Dänen daraufhin die Rote Karte. Die Mainzer verloren mit 0:4 (0:3).

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff, hieß es in der Mitteilung. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Svensson hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.