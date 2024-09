Gegen Ipswich gibt es für Fabian Hürzeler und Brighton ein torloses Remis. Manchester City schlägt Brentford durch zwei Haaland-Treffer. Ilkay Gündogan steht erstmals wieder in der Startelf.

Ilkay Gündogan stand erstmals nach seiner Rückkehr zu Manchester City wieder in der Startaufstellung.

Brighton - Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion bleiben auch nach dem vierten Spieltag in der Premier League unbesiegt. Allerdings kam das Team des deutschen Fußballtrainers im Heimspiel gegen den Aufsteiger Ipswich Town nicht über ein 0:0 hinaus.

Die „Seagulls“ waren über die gesamte Spielzeit hinweg das dominante Team. Bei fast 70 Prozent Ballbesitz hatte Brighton einige gute Torgelegenheiten. Danny Welbeck, Georginio Rutter und Evan Ferguson schafften es aber nicht, Ipswich-Keeper Arijanet Muric zu überwinden.

Nach vier Spielen steht das Hürzeler-Team bei je zwei Siegen und Unentschieden. Am 22. September geht es für Brighton & Hove Albion mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast im Falmer Stadium ist dann Nottingham Forest.

Haaland erzielt seine Ligatreffer acht und neun

Manchester City konnte sich beim 2:1 (2:1)-Heimsieg über Brentford FC einmal mehr auf Toptorjäger Erling Haaland verlassen. Der Norweger drehte mit seinen Ligatreffern neun und zehn in der 19. und 32. Minute die Partie.

Yoane Wissa hatte die Gäste schon in der ersten Minute in Führung gebracht. Bei den Cityzens stand der frühere deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan erstmals nach seiner Rückkehr nach Manchester wieder in der Startaufstellung.