Rom - Mats Hummels' neuer Club AS Rom hat sich nach nur vier Spieltagen in der italienischen Fußball-Liga von seinem Trainer Daniele De Rossi getrennt. Die 41 Jahre alte Club-Legende hatte die Roma erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten.

Die überraschende Entscheidung erfolge „im Interesse der Mannschaft“, heißt es in einem Statement des Clubs. Die Saison stehe noch am Anfang. So könne man „den eingeschlagenen Weg zügig“ fortsetzen.

Wer den Hauptstadt-Verein auf diesem Weg künftig führen soll, das verriet die Roma nicht. Ersten Spekulationen italienischer Medien zufolge zählen die deutschen Trainer Edin Terzic und Thomas Tuchel zu den Nachfolgekandidaten - und beide haben eine gemeinsame Vergangenheit mit Hummels.

Bekommt Hummels Terzic oder Tuchel als neuen Trainer?

Terzic (41) sei aktuell sogar in der „Pole-Position“, schrieb der „Corriere della Sera“ kurz nach dem Rauswurf von De Rossi. Auch die „Gazzetta dello Sport“ und der „Corriere dello Sport“ nannten den ehemaligen Dortmunder als möglichen neuen Coach. Der einstige BVB- und Bayern-Trainer Tuchel (51) sei ein weiterer Kandidat, hieß es in den Berichten. Brisant: Mit beiden Trainern hatte Ex-Nationalspieler Hummels in dessen Borussia-Zeit ein phasenweise angespanntes Verhältnis.

Die Römer holten in den ersten vier Spielen nur drei Unentschieden und verloren ihr bislang einziges Heimspiel gegen den Außenseiter FC Empoli. Aus der Bundesliga kamen vor dieser Saison der 2014er-Weltmeister Hummels von Borussia Dortmund und der Franzose Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Das Ziel des dreimaligen italienischen Meisters ist die Qualifikation für die Champions League. Die Roma trifft in der Europa League unter anderem auf Eintracht Frankfurt.