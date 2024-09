Rom - Mats Hummels' neuer Club AS Rom hat sich nach nur vier Spieltagen in der italienischen Fußball-Liga von seinem Trainer Daniele De Rossi getrennt. Die 41 Jahre alte Club-Legende hatte die Roma erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Nachfolger wird der Kroate Ivan Juric, wie der Club am Mittwochabend mitteilte.

Die überraschende Entscheidung zu De Rossi erfolge „im Interesse der Mannschaft“, hieß es zuvor in einer Stellungnahme. Die Saison stehe noch am Anfang. So könne man „den eingeschlagenen Weg zügig“ fortsetzen. Juric erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, am Abend veröffentlichte die Roma gleich in Foto, das den Kroaten in Trainingskleidung des Clubs zeigt. Der 49-Jährige war bis Ende Juni Trainer von Romas Liga-Rivalen FC Turin.

Kein Wiedersehen von Hummels mit Terzic und Tuchel

Zunächst war in italienischen Medien berichtet worden, dass die deutschen Trainer Edin Terzic und Thomas Tuchel zu den Nachfolgekandidaten von De Rossi gehörten. Dies wäre brisant geworden - haben doch beide Coaches eine gemeinsame Vergangenheit mit Hummels, die teilweise eher unharmonisch verlaufen war.

Die Römer holten in den ersten vier Spielen nur drei Unentschieden und verloren ihr bislang einziges Heimspiel gegen den Außenseiter FC Empoli. Aus der Bundesliga kamen vor dieser Saison der 2014er-Weltmeister Hummels von Borussia Dortmund und der Franzose Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Das Ziel des dreimaligen italienischen Meisters ist die Qualifikation für die Champions League. Die Roma trifft in der Europa League unter anderem auf Eintracht Frankfurt.