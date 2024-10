Das Nations-League-Spiel zwischen Italien und Israel in Udine steht unter besonderer Beobachtung. Die Sicherheitsbehörden sind in höchster Alarmbereitschaft.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen vor Israel-Spiel in Italien

Udine - Vor dem Nations-League-Spiel zwischen Italien und Israel in der italienischen Stadt Udine sind die Sicherheitsbehörden in höchster Alarmbereitschaft. Aus Sorge vor Zwischenfällen am Abend (20.45 Uhr/DAZN) findet das Fußballspiel unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Um das Stadio Friuli wurde bereits 48 Stunden vor der Partie eine sogenannte rote Zone eingerichtet, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Diese Zone ist demnach mit zahlreichen Absperrungen und Pollern zum Rest der Stadt abgegrenzt. Dort gelten schärfste Sicherheitsvorkehrungen. Vor Ort wird vor dem Spiel ein großes Polizeiaufgebot erwartet. Auch die beiden Hotels der jeweiligen Nationalmannschaft sind abgeschirmt und werden strengstens bewacht.

Propalästinensische Demonstration vier Stunden vor Anpfiff

Die Partie findet vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten statt, der sich nach mehr als einem Jahr Krieg im Gazastreifen inzwischen auch auf den Libanon ausgeweitet hat. Knapp vier Stunden vor dem Spiel ist im Zentrum von Udine eine propalästinensische Demonstration geplant. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Die Sicherheitsbehörden hatten sich jedoch vor der Demo betont gelassen gezeigt.

Knapp 12.000 Fans werden im Stadion erwartet. Die Organisatoren riefen die Fans auf, wegen der strengen Sicherheitskontrollen so früh wie möglich am Stadion zu erscheinen.

Seit dem aus dem Hamas-Massaker mit 1200 Toten und 250 Verschleppten am 7. Oktober 2023 resultierenden Gaza-Krieg trägt Israels Nationalteam seine Heimspiele nicht mehr im eigenen Land aus. Stattdessen spielt Israel in Ungarn.