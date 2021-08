Hightech im Fußball sorgt für ungeahnte Möglichkeiten

Das Spiel ist dasselbe wie vor rund 160 Jahren, doch sonst hat sich beim Fußball so ziemlich alles verändert. Hightech hat Einzug gehalten. Das beginnt bei der Bekleidung für die Spieler und beim Ball, der längst nicht mehr nur rund und aus Leder ist. Selbst im Training und am Spielfeldrand kommen modernste Techniken zum Einsatz.

Ein technisches Meisterwerk

„Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten“, das soll einst Sepp Herberger gesagt haben. Er war von 1936 bis 1964 Trainer der Fußballnationalmannschaft und bekannt für seine Fußballweisheiten. Der Ball ist tatsächlich immer noch rund. Das ist aber alles, was wann von einem Fußball heute noch sagen kann. Moderne Fußbälle, wie es sie in allen erdenklichen Größen und Gewichten bei Soccerboots.de gibt, werden inzwischen nicht nur für die unterschiedlichen Altersklassen gefertigt, sondern auch dem Zweck angepasst. Neben den klassischen Spielbällen gibt es Trainingsbälle, Lightbälle, Indoorbälle und Minibälle. Die Regeln des Weltfußballverbandes FIFA schreiben vor, dass der Ball kugelförmig sein muss. Zudem muss er zu Spielbeginn einen Mindestumfang von 68 Zentimetern, ein Gewicht von mindestens 410 Gramm und einen Druck von 0,6 bis 1,1 bar haben. Die Liste der Qualitätsanforderungen ist ebenfalls lang. Inzwischen ist der Ball das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. So werden beispielsweise die Flugeigenschaften in einem Windkanal getestet. Aus Leder ist der Fußball auch schon lange nicht mehr. Die Oberfläche bersteht aus einer Kunststoffschicht mit aerodynamischen Rillen, die die Flugeigenschaften weiter optimieren sollen. Und in Zukunft wird der Ball wohl vollgestopft sein mit Kameras und Sensoren, um das Training weiter zu verbessern.

Endlos präzise Flanken und Torschüsse

Beim Training kommen heute schon Roboter zum Einsatz: Der „Footbonaut“ ist ein Trainingskäfig, in dem die Spieler durch speziell programmierte Ballmaschinen gezielt Kopfbälle und Torschüsse trainieren können. Hinzu kommt zum Beispiel ein Exoskelett, das bei der Reha gute Dienste leistet oder auch Sensoren und Drohnen für die taktische Analyse. Im Spiel müssen sich Trainer und Spieler allerdings noch immer auf sich selbst verlassen. Da gibt es nach wie vor nur eine Chance für ein Tor und keine Ballmaschine, die endlose Wiederholungen der immer gleichen Situation anbietet. Dafür aber können andere Hilfsmittel für mehr Gerechtigkeit auf dem Spielfeld sorgen. Das berühmt-berüchtigte Tor von Wembley würde heute nicht mehr zu langen Diskussionen führen. Moderne Torlinientechnik erlaubt keine Spekulation mehr.

Technisch ist inzwischen vieles machbar, doch nicht alles ist gewollt. Die Fans befürworten durchaus technische Hilfsmittel wie den Videobeweis beim Elfmeter oder bei Abseits. Die Vereine und Verbände sind aber nicht immer gleich zu begeistern. So wurde die Einführung der Torlinientechnik in der Bundesliga erst zur Saison 2015/2016 eingeführt. International war die Entscheidung für die neue Technik schon 2012 gefallen. Noch heute wird in Deutschland gerne ausführlich diskutiert, ehe der Weg für technische Neuerungen freigemacht wird. Sogar über die Ursprünge des Fußballs ist man sich noch immer nicht ganz einig. Eine witzige Antwort hat der Autor Helme Heine in seinem Buch „Wie der Fußball in die Welt kam“, gefunden: Er verortet die „wichtigste Nebensache der Welt“ im Paradies, in dem Adam dem Ball nachjagt, bis Eva die Hoheit über die Schiedsrichterpfeife erlangt!