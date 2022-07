Hertha-Angreifer Dilrosun wechselt zu Feyenoord Rotterdam

Berlin - Hertha BSC hat seinen Außenstürmer Javairô Dilrosun an Feyenoord Rotterdam verkauft. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Der 24-Jährige stand zuvor schon nicht mehr auf der Kaderliste für das am Dienstag beginnende Trainingslager der Hertha in England.

Dilrosun war 2018 von Manchester City nach Berlin gewechselt. Kurz darauf bestritt er sein bislang einziges Länderspiel für die niederländische Nationalmannschaft. Nach mehreren Blessuren war der Offensivakteur in der Vorsaison an den französischen Club Girondins Bordeaux ausgeliehen gewesen.

„Wir haben mit diesem Transfer eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden und wünschen Javairô alles Gute für seine Zukunft“, wurde Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Mitteilung zitiert. Dilrosun hatte bei der Hertha noch einen Vertrag bis 2024. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts mitgeteilt.