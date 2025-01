Die nächsten Wochen werden für den FC Bayern arbeitsreicher und spannender als geplant. Erst recht, wenn es in der Königsklasse gegen Manchester City gehen sollte. Der Trainer ist extrem gefordert.

So sehen Sieger aus? Enttäuschte Bayern um Torschütze Harry Kane (M) nach dem 3:1 gegen Bratislava.

München - Thomas Müller vertagte im Münchner Frust über die selbst verschuldete Extrarunde in der Champions League „die Kampfansagen“ an Manchester City oder Celtic Glasgow in die Zeit direkt vor den Playoffs.

Nach dem abschließenden Sieg in der Ligaphase gegen Slovan Bratislava, der gefühlt keiner war, steht dem FC Bayern ein arbeitsreicher und heikler Februar bevor. Das von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen ausgerufene Traumziel „Titel dahoam“ erscheint Ende Januar in unerreichbarer Ferne.

Vincent Kompany verfolgen womöglich sogar schon erste (Alb-)Träume von einer ganz speziellen Kraftprobe mit seinem einstigen Lehrmeister und Coach Pep Guardiola. Reden wollte der 38 Jahre alte Bayern-Coach nach dem 3:1 gegen Bratislava zum Abschluss der Ligaphase und nur Platz zwölf in der Tabelle noch nicht groß über ein mögliches Wiedersehen mit Pep, mit dem er als Profi gemeinsam in Manchester einige Titelgewinne feierte.

Kompany über Man City und Celtic

„Es war ja klar, dass es in der nächsten Runde große Spiele werden können. Ich weiß nicht, ob ich sehr viel sagen muss zu Man City. Alle wissen, was die für gute Qualitäten haben“, bemerkte Kompany, ohne speziell auf Guardiola einzugehen. Pep hat zudem auch noch eine Bayern-Vergangenheit (2013 bis 2016). „Der Auswärtstrip zu Celtic ist auch sehr besonders“, sagte Kompany zu Glasgow als der zweiten Option bei der Playoff-Auslosung an diesem Freitag.

Beim Blick auf das Champions-League-Ranking nach dem am Ende nichts mehr rettenden Heimsieg mit Toren von Müller, Harry Kane und Kingsley Coman wurde den Bayern erst richtig bewusst, was sie sich mit ihren insgesamt drei Auswärtsniederlagen eingebrockt haben. Insbesondere mit dem folgenschweren 0:3 vor einer Woche gegen Feyenoord Rotterdam.

Auf Kimmich-Klartext folgt ein hartes Neuer-Urteil

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich hatte danach Klartext gesprochen und gesagt, dass die Bayern international „momentan keine Spitzenmannschaft sind“. Diesmal legte in den Stadion-Katakomben Manuel Neuer mit einem nicht minder harten Urteil nach: „Wir haben Federn gelassen. Deshalb ist es auch verdient, dass wir nicht unter den Top 8 sind. Wir haben es nicht verdient - und deshalb gehen wir in die Playoffs“, sagte der Kapitän.

Am 11./12. Februar treten die Bayern zunächst auswärts an. Eine Woche später kommt es zum entscheidenden Rückspiel in München. Und genau dazwischen müssen die Münchner am 15. Februar zum Bundesliga-Kracher beim größten Titelrivalen und Meister Bayer Leverkusen antreten. Meistern sie die Hürde Man City oder Celtic könnten sie übrigens im Königsklassen-Achtelfinale erneut auf Leverkusen treffen - oder das spanische Schwergewicht Atlético Madrid.

„Beides geile Gegner“

„Wenn du ein Etappenziel nicht erreichst, musst du es eben in der Ehrenrunde geradebiegen“, sagte Bayern-Urgestein Müller. Neuer hofft, dass es nun in den K.-o.-Runde auch international klick macht. „Wir sind in der Champions League weiter dabei“, sagte der Torwart: „Beides sind geile Gegner. Die Atmosphäre bei Celtic ist Wahnsinn. Und die Qualität von City ist trotzdem noch da.“

Guardiola rettete sich in einer bislang vermurksten Saison mit seinen Skyblues als Tabellen-22. soeben in die Playoffs. Nun kommt es gegen Bayern oder Real Madrid knüppeldick. „Wir werden gegen einen Riesen spielen“, sagte Guardiola.

Über seinen einstigen Kapitän Kompany sagte der Katalane: „Bayern hat bisher eine unglaubliche Saison mit Vinny gespielt.“ Wirklich? Im risikoreichen Februar wird Kompany beweisen müssen, dass er wirklich das Format mitbringt, ein großer Bayern-Trainer zu werden. Das ahnte er schon am Dienstagabend, als er seine Mannschaft öffentlich einschwor auf die anstehenden Aufgaben.

„Wir müssen die Energie wieder aufbauen, damit wir heiß sind auf diese Spiele. Wir müssen mental bereit sein“, mahnte er: „Heute hatten wir nicht viel in den Händen, aber jetzt haben wir wieder alles in den Händen. Das ist die Wahrheit.“



Verzockte Aufstellung gegen Bratislava?

Wahr ist freilich auch, dass Kompany bei der Stammformation für die anstehenden Alles-oder-nichts-Spiele mal wieder Klarheit schaffen muss, gerade offensiv. Wären in einem so wichtigen Spiel wie gegen Bratislava, in dem die Münchner einen hohen Sieg brauchten, Jamal Musiala und Kingsley Coman nicht bessere Offensivlösungen gewesen als Leroy Sané oder Mathys Tel, der den Verein mangels Spielzeiten noch im Winter verlassen möchte?

„Wir hatten eine Menge Offensivspieler auf dem Platz“, verteidigte sich Kompany. Chancen für ein viertes oder fünftes Tor seien dagewesen. Doch neben dem Achtelfinale wurde auch Platz neun oder zehn verpasst. Der Gegner im Playoff hieße dann Sporting Lissabon oder Club Brügge - und womöglich nicht Manchester City mit dem Starcoach Pep Guardiola.