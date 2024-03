Mainz - Der Spitzname „Hard-Kohr“ passt zum robusten Defensivspieler Dominik Kohr vom FSV Mainz 05. In seinem 270. Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) wurde er mit einer Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt. Damit ist sein stattlicher Katalog an Verwarnungen und Sperren weiter angewachsen.

Insgesamt kassierte Kohr in den 377 Partien in allen Ligen und Wettbewerben seiner Karriere von der Regionalliga West über die Nachwuchs-Nationalmannschaften bis zur Champions League 127 Gelbe Karten. Siebenmal sah der 30-Jährige Gelb-Rot, einmal Rot. Allein in der Bundesliga wurde 84 Mal ein Foulspiel von ihm mit Gelb geahndet.

Vor der Begegnung gegen Gladbach war er in dieser Saison mit neun Gelben Karten vorbelastet. Wenn es beim ersten Gelb wegen eines Fouls geblieben wäre, hätte Kohr als erster Spieler der Saison eine zweite Gelbsperre absitzen müssen. Nun muss er wegen Gelb-Rot im Auswärtsspiel beim FC Bayern München pausieren. Sein Gelbe-Karten-Konto wird auf neun Verwarnungen zurückgesetzt. Damit droht ihm schon bald eine weitere Spielpause.