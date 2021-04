Hansa Rostock vorerst Tabellenführer der 3. Liga

München - Hansa Rostock ist neuer Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Freitagabend zu einem 1:0 (1:0) bei Bayern München II und zog an Dynamo Dresden vorbei. Härtel sprach bei MagentaSport von einem „Arbeitssieg, der war hart erarbeitet. Aber das ist in dieser Phase so.“ Die Tabellenführung sei „im Moment noch nicht so richtig wichtig“.

John Verhoek erzielte in der 45. Minute das einzige Tor. Rostocks Verteidiger Lukas Scherff sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (90.). Dessen Teamkollege Jan Löhmannsröben sagte nach dem Spiel: „Für die Psyche ist es wichtig, Druck auf die anderen auszuüben. Ja, leck mich am Arsch, wenn wir das Ding jetzt nicht ziehen, sind wir selber doof. Aber wir müssen genauso weiterarbeiten.“ (dpa)