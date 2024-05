Hannover 96 siegte beim letzten Auswärtsspiel der Saison in Karlsruhe.

Karlsruhe - Hannover 96 hat die Erfolgsserie des Karlsruher SC beendet. Nach sieben Spielen ohne Niederlage verlor der KSC etwas unglücklich mit 1:2 (1:1) gegen die Niedersachsen und steht mit 52 Punkten nur noch wegen der besseren Tordifferenz weiter vor 96 auf Tabellenplatz fünf der 2. Fußball-Bundesliga.

Hannovers Andreas Voglsammer (19. Minute) und Marcel Halstenberg (65.) trübten mit ihren Toren den Heim-Abschied des Karlsruher Ex-Nationalspielers Lars Stindl und von KSC-Kapitän Jerôme Gondorf, die beide ihre Karriere nach dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende beenden. Paul Nebel (44.) hatte in der abwechslungsreichen Partie zwischenzeitlich per Kopf den 1:1-Ausgleich für die Gastgeber erzielt.

Nebel erzielte den Ausgleich

In der ersten Halbzeit bot sich den 32.140 Zuschauern im Wildpark eine ausgeglichene Begegnung, in der 96 die etwas besseren Torchancen hatte. Beim 0:1 von Voglsammer war KSC-Torwart Max Weiß chancenlos. Der 19-Jährige stand anstelle von Stammkeeper Patrick Drewes im Tor, den der Verein noch abgeben will. Nebel köpfte beim 1:1 aus kurzer Distanz ein.

Nach der Pause ging es weiter hin und her. Die Gastgeber taten mehr fürs Spiel, doch 96 war in der Offensive konsequenter: Ex-Nationalspieler Halstenberg traf nach einem Eckball volley zum Sieg für die Gäste. Auf der anderen Seite verpasste Marcel Beifus (71.) für Karlsruhe den erneuten Ausgleich, als Nicolo Tresoldi auf der Linie klärte.