Bayerns Aleksandar Pavlovic ist derzeit in guter Form.

Berlin - Nach dem Sieg des FC Bayern München gegen Lazio Rom hat Didi Hamann den Fußball-Bundesligisten ungewohnt lobenden Worte gefunden - vor allem Aleksandar Pavlovic gefiel dem TV-Experten.

Der Mittelfeld-Akteur habe „herausragend“ gespielt, schwärmte der frühere Bayern-Profi. „Er ist auf seiner Position klar die Nummer eins“, schrieb Hamann in seiner Sky-Kolumne: „Und er hat Joshua Kimmich, der bis vor ein paar Monaten unser Sechser in der Nationalmannschaft war, auf die rechte Abwehrseite verdrängt.“

Der 50 Jahre alte TV-Experte fügte an: „Man muss Kimmich, der zuletzt viel Kritik einstecken musste, hoch anrechnen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und Pavlovic nach dem Spiel gelobt hat.“ Man müsse abwarten, „ob er auch in der Nationalmannschaft die Lösung auf der rechten Seite ist“.