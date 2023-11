Bei Borussia Dortmund wirkt der Frust über das deutliche 0:4 im Duell mit dem FC Bayern nach. Das erschwert die Aufgabe in der Champions League gegen Newcastle United. Das Hinspiel macht Mut.

Ist mit Borussia Dortmund in der Königsklasse gefordert: BVB-Coach Edin Terzic.

Dortmund - BVB-Coach Edin Terzic hofft, dass Borussia Dortmund nur drei Tage nach dem viel kritisierten Auftritt im Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern (0:4) ein weiterer empfindlicher Rückschlag erspart bleibt.

„Wir sind sehr ehrlich miteinander umgegangen, um dann einen Haken dahinter zu setzen. Wir wollen es so schnell wie möglich besser machen. Wir wissen, es steckt in uns“, sagte der 41-Jährige vor dem Champions League-Duell am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) mit Newcastle United voller Hoffnung auf eine gelungene Aufarbeitung der jüngsten Schlappe.

Erfolg aus Hinspiel macht Mut

Mut macht der 1:0-Erfolg der Borussia vor zwei Wochen in Newcastle. „Da haben wir gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mit Topleistungen bestehen können“, befand Terzic. Ähnlich wie der Coach ist auch Mittelfeldspieler Salih Özcan guter Dinge, dass die Borussia eine positive Reaktion auf das 0:4 gegen die Bayern zeigt: „Alle sind seit der letzten Saison viel erwachsener geworden, mit solchen Sachen umzugehen. Morgen haben wir die Chance, das zu zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir besser auftreten werden.“

Mit einem weiteren Sieg würde der BVB am momentan noch punktgleichen Tabellenzweiten aus Newcastle (jeweils 4 Punkte) vorbeiziehen. Leistet Schlusslicht AC Mailand (2) im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain (6) Schützenhilfe, wäre sogar der Sprung auf Rang eins in der vermeintlich schwersten Gruppe F möglich.

Allerdings muss der BVB auf dem avisierten Weg Richtung Achtelfinale erneut auf Emre Can verzichten. Das verletzte Knie bereitet dem Nationalspieler weiterhin Probleme und lässt wohl keinen Einsatz zu. „Er hat seit dem Hinspiel in Newcastle nicht trainiert. Aber wir schauen von Tag zu Tag und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.“ Dagegen wird der zuletzt angeschlagene Außenverteidiger Ramy Bensebaini zum Kader gehören.