Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.

London - Manchester City hat sich trotz eines Rekordtors von Superstar Erling Haaland und einer 5:1-Führung zu einem Auswärtssieg beim FC Fulham gezittert. Mit 5:4 (3:1) brachte das Team von Trainer Pep Guardiola den Erfolg über die Zeit und festigte Tabellenplatz zwei in der englischen Premier League.

Haaland hatte mit seinem 100. Liga-Tor im 111. Einsatz für eine Bestmarke gesorgt. Alan Shearer benötigte zuvor für das Jubiläumstor 124 Liga-Einsätze, Harry Kane erzielte in seinem 141. Auftritt den 100. Treffer in der höchsten englischen Spielklasse.

Haaland brachte das Team von Pep Guardiola mit einem fulminanten Schuss in Führung (17. Minute). Der Stürmer bereitete zudem das 2:0 durch Tijjani Reijnders vor (37.) und war auch beim 4:1 durch Doppeltorschütze Phil Foden beteiligt (48.). Nach einem Eigentor von Fulhams Sander Berge (54.) zum 5:1 sah alles nach einem klaren City-Erfolg aus.

Manchester City wollte das Match nur noch verwalten und brachte die Gastgeber um Torhüter Bernd Leno wieder zurück in die Partie. Alex Iwobi (57.) und Samu Chukwueze mit einem Doppelpack (72./78.) nutzte die Nachlässigkeiten in der City-Abwehr. In der Nachspielzeit bewahrte Manchesters Abwehrspieler Josko Gvardiol sein Team vor dem Ausgleich, als der Ex-Leipziger für den geschlagenen Torhüter Gianluigi Donnarumma kurz vor der Linie klären konnte.

Ausgleich per Fallrückzieher

Newcastle United hat mit den deutschen Nationalspielern Malick Thiaw und Nick Woltemade durch ein 2:2 (0:0) gegen die Tottenham Hotspur einen dringend benötigten Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Magpies gingen nach Treffern von Bruno Guimaraes (71.) und Anthony Gordon (86./Foulelfmeter) zwar jeweils in Führung, doch Argentiniens Weltmeister Cristian Romero traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (78.) und erzielte spektakulär per Fallrückzieher den 2:2-Ausgleich (90.+5). Newcastle bleibt Tabellen-13., Tottenham rangiert auf Platz elf.