Haaland trifft wieder: Manchester City siegt bei Wanderers

Wolverhampton - Manchester City hat auch dank der Treffsicherheit von Ausnahmestürmer Erling Haaland seinen dritten Sieg in Serie gefeiert und bleibt in der Premier League ungeschlagen.

Der englische Fußball-Meister gewann am Samstag bei den dezimierten Wolverhampton Wanderers mit 3:0 (2:0) und übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Nachdem der englische Nationalspieler Jack Grealish bereits in der 1. Minute zum 1:0 getroffen hatte, erhöhte Haaland in der 16. Minute auf 2:0. Für den ehemaligen Torjäger von Borussia Dortmund war es bereits der elfte Treffer im siebten Premier-League-Spiel. Laut des Sportdatenanbieters Opta war es das 100. Tor des Norwegers in seinen 99 Pflichtspielen seit dem Abschied von Red Bull Salzburg im Januar 2020.

Phil Foden (69.) stellte den Endstand her. Die Gastgeber mussten fast eine Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Nathan Collins (33.) nach einem Kung-Fu-Tritt gegen Grealish die Rote Karte gesehen hatte. Bei Wolverhampton fehlte zudem der frühere Stuttgarter Stürmer Sasa Kalajdzic, der nach einem Kreuzbandriss lange ausfällt.