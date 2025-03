Chisinau - Superstar Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft sind perfekt in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Der Torjäger von Manchester City erzielte beim ungefährdeten 5:0 (4:0)-Erfolg in Moldau den Treffer zum 2:0. Im zweiten Match der Gruppe I gewann Israel gegen Estland mit 2:1. Der weitere Gegner ist der Verlierer der Viertelfinals in der Nations League zwischen Deutschland und Italien. Norwegen nahm zuletzt 1998 an einer WM teil.

Neben Haaland (23. Minute) trafen auch der Dortmunder Bundesligaprofi Julian Ryerson (5.), Thelo Aasgaard (38.), Alexander Sörloth (43.) und Aron Dönnum (69.). Das nächste Spiel in der WM-Qualifikation bestreiten die Nordeuropäer am Dienstag in Israel.

Schick rettet Tschechien vor Blamage

Leverkusens Stürmer Patrik Schick hat Tschechien in der Gruppe L vor einer Blamage bewahrt. Der Angreifer erzielte beim 2:1 (1:0) gegen die Färöer in Hradec Kralove die Führung für den EM-Teilnehmer (25.). Dann antwortete er auf das späte 1:1 der Gäste durch Gunnar Vatnhamar (83.) mit einem erneuten Kopfballtor zum glücklichen 2:1-Erfolg.