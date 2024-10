Damit Pep Guardiola auch in Zukunft Trainer von Manchester City ist, haben ihm die Fans ein Banner in katalanischer Sprache gewidmet. Der Starcoach zeigt sich hocherfreut und will zahlen.

Manchester - Um ihren Trainer Pep Guardiola von einem Verbleib bei Manchester City zu überzeugen, werden die Fans des englischen Fußballmeisters kreativ. Im Heimspiel gegen den FC Fulham am Samstag wollen sie ein Banner zeigen, das in Guardiolas Muttersprache Katalanisch geschrieben ist. „Pep Guardiola, wir wollen, dass du bleibst“, soll darauf stehen. Guardiola, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, zeigte sich darüber am Freitag erfreut.

„Was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Ich habe mich vom ersten Tag an in diesen Club verliebt, mal sehen, was passiert“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fulham. Um das Banner zu finanzieren, hatte eine Fangruppe mehr als 1.000 Pfund (ca. 1.200 Euro) gesammelt. „Sie müssen mir die Rechnung schicken“, scherzte der 53-Jährige. „Ich muss für das Banner bezahlen.“

Guardiola hatte im Juli 2016 das Traineramt bei Manchester City übernommen und seitdem zahlreiche Titel mit dem einstigen Underdog gewonnen, darunter sechs Meisterschaften und der erste Champions-League-Erfolg in der Vereinsgeschichte von City. Allerdings ermittelt die Premier League derzeit wegen mutmaßlicher finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen den von Scheichs alimentierten Club.

Guardiola ließ seine Zukunft bislang offen. Der spanische Startrainer hatte im Sommer angekündigt, eine Entscheidung erst während der Saison treffen zu wollen. „Ich möchte abwarten, wie alles läuft“, sagte er. „Ich bin ein Teil dieses Klubs, nicht nur der Trainer. Ich liebe diesen Verein und das wird immer so bleiben.“