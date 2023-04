Southampton - Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat seinen Stürmerstar Erling Haaland nach dessen zwei Toren vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern mit einem besonderen Vergleich geadelt.

„Ich denke, dass der Fußball vor allem dank Cristiano Ronaldo und Messi ein besserer Ort ist“, sagte Guardiola nach dem 4:1 beim FC Southampton zu Parallelen zwischen Haaland und den beiden mehrmaligen Weltfußballern. „Die Zahlen, die er in seinem Alter erreicht hat, sind unglaublich“, sagte er über Haaland.

Guardiola traut dem 22 Jahre alten Norweger eine ähnliche Welt-Karriere wie Argentiniens Weltmeister Messi oder dem Portugiesen Ronaldo zu. „Er ist gerade einmal 22 Jahre alt, spielt in der härtesten Liga der Welt und leistet Außergewöhnliches“, lobte der 52 Jahre alte frühere Bayern-Coach seinen Stürmer. „Der Druck, den er hat, ist hoch. Wie der Druck, den Messi oder Cristiano hatten.“ Am Dienstag steht für City und Haaland das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München an.

Haaland war am Samstag nach seiner Verletzung ins Team des englischen Meisters zurückgekehrt und hatte seine Saisontore Nummer 29 und 30 erzielt. „Erling ist für diese Art Spiele gemacht“, sagte Guardiola über den früheren Dortmunder. „Er hat ein großes Herz, und er war bei der Vorlage von Kevin de Bruyne da. Seine Fähigkeiten sind unglaublich.“