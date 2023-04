Manchester - Vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen in der Champions League hat Manchester Citys Trainer Pep Guardiola Bayern-Coach Thomas Tuchel in höchsten Tönen gelobt.

„Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer. Er hat überall gute Arbeit geleistet: in Deutschland, in Paris, in England. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen“, sagte Guardiola vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen die Münchner am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Die schillernde Kraftprobe im Etihad Stadium ist das elfte Trainer-Duell zwischen den Fußball-Strategen. Bei insgesamt negativer Bilanz feierte Tuchel am 29. Mai 2021 im Königsklassen-Endspiel mit dem FC Chelsea den größten Triumph gegen Guardiola und City.

„Das passiert. Man verliert Spiele und man gewinnt Spiele“, antwortete Guardiola, als er auf die Niederlage angesprochen wurde und kündigte an: „Wir sind wieder hier, um es erneut zu versuchen und die Welt wird sich weiter drehen“.