Grundsätzliche Einigung zwischen Messi und FC Barcelona

Barcelona - Einem Bericht der katalanischen Sportzeitung „Esportiu“ zufolge plant der FC Barcelona noch in dieser Woche die Bekanntgabe eines neuen Vertrags mit Superstar Lionel Messi. Das Blatt schränkte selbst allerdings ein: Falls es keine Rückschläge geben würde.

Prinzipiell sollen sich der Verein und der 34 Jahre alte Argentinier, der seit seinem 13. Lebensjahr für den Club spielt, aber einig sein. Eine Quelle nannte das Blatt dafür nicht. Bestätigungen von anderen Seiten gab es zunächst auch nicht.

Es soll sich demnach um einen Vertrag über fünf Jahre handeln - Messi wäre bei Vertragsende dann 39 Jahre alt. Er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro enthalten. In seinem am 30. Juni ausgelaufenen Kontrakt hatte es eine entsprechende Klausel über 700 Millionen Euro gegeben.

Die Einigung sollen am Montag Messis Vater, der ihn auch managt und die Vertreter des FC Barcelona erzielt haben. Messi selbst müsste dieser aber noch zustimmen. Er hatte am vergangenen Sonntag mit der argentinischen Nationalmannschaft seinen ersten großen Titel geholt und bei der Copa América im Endspiel über Gastgeber Brasilien mit seinem ehemaligen Barça-Teamkollegen Neymar triumphiert.

Messi soll bei seinem neuen Vertrag dem Bericht von „Esportiu“ zufolge auch erhebliche Gehaltskürzungen in Kauf nehmen wollen. Er hatte im vergangenen Jahr im Sommer den Verein unter anderem nach einigen Indiskretionen und sportlichen Tiefschlägen verlassen wollen.

Dies war an der Ausstiegsklausel und dem Veto des damaligen Präsidenten gescheitert. Bis zum Ende seines bis dato letzten Vertrags mit dem Club hatten sich beide Seiten nicht auf einen Verlängerung einigen können. Mit 35 Titeln, 672 Toren und 778 Spielen hat Messi bereits Geschichte geschrieben in dem 121 Jahre alten Club.