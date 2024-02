Berlin - Fußball-Nationalspieler Pascal Groß ist begeistert von den Fähigkeiten seines künftigen Auswahl-Kollegen Toni Kroos. Dessen Ballsicherheit sei unglaublich, sagte der 32-Jährige vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Er hat den Ball jederzeit unter Kontrolle, seine Annahme ist fehlerfrei, und das über zehn Jahre auf höchstem Niveau bei Real Madrid. Hinter seinen Pässen steckt stets ein Sinn, da geht es um einen halben Meter hin oder her, je nachdem in welche Richtung seine Kollegen anschließend mit dem Ball vorstoßen sollen“, urteilte Groß.

Der 34-jährige Kroos hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass er für die bevorstehende Heim-Europameisterschaft in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehrt. Der Weltmeister von 2014 und fünfmalige Champions-League-Sieger hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM 2021 gegen England nach 106 Länderspielen seinen Auswahl-Rücktritt erklärt. Nun will er schon bei den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande im März wieder für die Nationalelf auflaufen - und dann auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land, die für das DFB-Team am 14. Juni in München gegen Schottland beginnt.