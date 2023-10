Noch vor dem ersten Training in den USA steht für Robin Gosens bei der Nationalmannschaft ein Termin abseits des Rasens an. Der Union-Profi hilft bei einem Event für Obdachlose.

Foxborough - Robin Gosens hörte bei der Rede eines Streetworkers aus Boston sehr aufmerksam zu. Dann packte der Außenverteidiger des 1. FC Union Berlin gemeinsam mit Raekwon McMillan, dem Linebacker der New England Patriots, beim Verladen der Hilfspakete für Obdachlose in einen Lieferwagen mit an.

Gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und NFL-Footballern nahm Gosens an einer Charity-Aktion der Stiftung Nationalmannschaft in Foxborough teil.

„Wir müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, in welcher privilegierten Lage wir uns befinden. Alleine, dass wir ein Haus oder ein Dach über dem Kopf haben, das ist alles andere als selbstverständlich, das sieht man hier, das sieht man aber auch in Deutschland, da muss man gar nicht weit weg gehen“, sagte der Fußball-Nationalspieler. „Es trifft und es berührt“, fügte der 29-jährige Gosens an.

300 Pakete mit Winterkleidung, Essen und Souvenirs

Angestoßen wurde die Aktion der Profi-Sportler von der Patriots Foundation, dem NFL-Franchise aus Massachusetts. Zum Welt-Obdachlosentag wurden von den Sportlern 300 Pakete unter anderem mit Winterkleidung, Essen und auch Souvenirs wie Autogrammkarten verpackt und transportfähig gemacht. Diese sollen an Bedürftige in der Region im Nordosten der USA verteilt werden.

Die DFB-Auswahl bereitet sich auf dem Gelände der Patriots bis zum Freitag auf ihre zwei Testspiele in Amerika vor. Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford auf den Gastgeber USA. Am Mittwoch kommender Woche (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko der Gegner in Philadelphia.