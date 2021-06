Glatzel kommt als Terodde-Nachfolger zum Hamburger SV

Hamburg - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Nachfolger für seinen zum FC Schalke 04 gewechselten Torjäger Simon Terodde gefunden. Robert Glatzel wechselt für drei Jahre bis Sommer 2024 zu den Hanseaten, teilte der Verein mit.

Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der „kicker“ darüber berichtet. Der 27 Jahre alte Angreifer soll den Berichten zufolge eine Ablösesumme von rund 900.000 Euro kosten.

Glatzel war 2019 vom HSV-Ligarivalen 1. FC Heidenheim für sechs Millionen Euro zu Cardiff City in die 2. englische Liga gewechselt. In der abgelaufenen Rückrunde war er von den Walisern an den Bundesligisten Mainz 05 ausgeliehen worden. Dort erzielte er zwei Tore.