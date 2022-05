„Geschenk von uns an ihn“: Petersen will Pokal für Streich

Freiburg - Torjäger Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg glaubt, dass viele Fußballfans seiner Mannschaft und Trainer Christian Streich den Titel im Endspiel des DFB-Pokals gegen RB Leipzig gönnen.

„Ich bin mir sicher, dass sich ganz viele Leute in Deutschland einen Freiburger Sieg wünschen und ich wünsche es Christian Streich einfach, mal was zu gewinnen. Es würde ganz Deutschland gerne sehen, wenn er das Ding hochreißt“, sagte Petersen in der „Sport Bild“. „Es wäre ein Geschenk von uns an ihn.“

Das Duell am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) ist die erste Finalteilnahme der Breisgauer. Zuvor war der größte Erfolg der Einzug ins Halbfinale 2013. Gegner Leipzig ist bereits zum dritten Mal im Olympiastadion dabei. Den Pokal holten die Sachsen bislang noch nicht.

Petersen sieht den Sport-Club gut vorbereitet, „weil wir nicht den Druck tragen, das Finale schon zweimal verloren zu haben. Zudem haben wir in dieser Pokalsaison fünfmal auswärts gewonnen, und dieses Spiel ist wieder ein Auswärtsspiel. Auf dem Papier sind wir Außenseiter, trotzdem haben wir alle Lust auf einen Außenseitersieg und glauben, den entscheidenden Prozentpunkt besser sein zu können.“