Fußball-Star Paul Pogba mutmaßlich von Bruder erpresst

Berlin - Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird mutmaßlich erpresst.

Sein Bruder Mathias Pogba (32) veröffentlichte am Samstagabend in den sozialen Medien ein Video, in dem er in vier Sprachen spektakuläre „Enthüllungen“ über seinen drei Jahre jüngeren Bruder ankündigte. Danach könne man entscheiden, ob der Offensivspieler von Juventus Turin „wirklich Bewunderung und Respekt sowie seinen Platz in der französischen Nationalmannschaft“ verdiene, hieß es in dem Video des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Guineas.

Zudem wolle er auch über Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Pogbas Beraterin sprechen. Die Enthüllungen seien „wahrscheinlich explosiv“ und würden „viel Lärm machen“, sagte Mathias Pogba. Zur Familie gehört noch Mathias Zwillingsbruder Florentin, der ebenfalls für Guinea Fußball spielte.

Laufende Ermittlungen

„Die jüngsten Äußerungen von Mathias Pogba in sozialen Netzwerken sind leider keine Überraschung. Es komplettiert Drohungen und organisierte Erpressungsversuche gegen Paul Pogba“, teilten Paul Pogba, die gemeinsame Mutter Yeo Moriba und seine Spielerberaterin Rafaela Pimenta in einer Erklärung mit, wie unter anderen die „L'Equipe“ berichtete. Die zuständigen Behörden in Italien und Frankreich seien schon vor einem Monat eingeschaltet worden: „Es wird keine weiteren Kommentare in Bezug auf die laufenden Ermittlungen geben.“

Pogba soll wohl eine hohe Geldsumme zahlen, wenn er die Veröffentlichung angeblich kompromittierender Videos verhindern wolle, hieß es in den Medien. Pogba war im Sommer nach sechs Jahren bei Manchester United zu seinem früheren Club Juventus Turin zurückgekehrt. Zurzeit ist er nach einer Meniskusverletzung in der Rehabilitation.