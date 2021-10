Fußball-Star Neymar: WM 2022 wird wohl meine letzte

Paris (dpa) - Für den Brasilianer Neymar wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne.

„Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft“, sagt der 29-Jährige von Paris Saint-Germain in dem Dokumentarfilm „Neymar Jr. and the Line of Kings“ (etwa: Neymar Jr. und die Erbfolge der Könige), den der Sender DAZN veröffentlichte. „Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen.“

Für Neymar und die brasilianische Nationalmannschaft stand am Sonntag ein WM-Qualifikationsspiel in Kolumbien an. Dem Ausnahmestürmer fehlten noch acht Tore im Trikot des Rekordweltmeisters, um Brasiliens Rekordtorschützen Pelé mit 77 Treffern einzuholen. In dem Film geht es darum, welch großer Druck auf Neymar als Erbe Pelés und Hoffnungsträger der „Seleção“ lastet.

Ein Weltmeistertitel fehlt dem 113-fachen Nationalspieler bisher. Das 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale im eigenen Land 2014 verpasste er, nachdem er sich im Viertelfinale gegen Kolumbien verletzt hatte. Die WM ab November 2022 in Katar wäre seine dritte, sollte sich Brasilien qualifizieren. Er werde alles geben, um das Turnier mit seinem Land zu gewinnen und sich damit den größten Kindheitstraum zu erfüllen, sagt Neymar in dem Film.