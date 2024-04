Fünfter Sieg in Serie: Düsseldorf in Aufstiegsform

Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegskampf erneut gewonnen und dem SV Wehen Wiesbaden im Tabellenkeller den nächsten Rückschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich in der 2. Fußball-Bundesliga dank der Tore von Shinta Appelkamp (13. Minute) und Isak Johannesson (64.) mit 2:0 (0:0) bei den Hessen durch.

Nach dem fünften Sieg in Serie liegt die Fortuna vor dem Sonntagsspiel des Hamburger SV in Magdeburg vier Punkte vor den Hanseaten auf Tabellenplatz drei. Die Gastgeber in Wiesbaden mussten vor 11.200 Zuschauern von der 35. Minute an mit einem Mann weniger spielen, da Hyun-ju Lee die Rote Karte sah.

Der Mittelfeldspieler hatte Yannik Engelhardt an der Wade getroffen. SVWW-Coach Markus Kauczinski regte sich über den Platzverweis fürchterlich auf und sah dafür Gelb. Sein Team rutscht nach der vierten Niederlage hintereinander immer tiefer in den Abstiegskampf.

In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit gingen die Düsseldorfer durch einen Schlenzer von Appelkamp in Führung. Die Gäste hatten danach Glück, dass Tim Oberdorf einen Kopfball von Ivan Prtajin vor der Linie klären konnte (28.). Nach Johannessons 2:0 waren die harmlosen Wiesbadener endgültig geschlagen.