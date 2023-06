Berlin - Inmitten der sportlichen Krise der Nationalmannschaft hat Torjäger Niclas Füllkrug um Vertrauen für Bundestrainer Hansi Flick geworben. „Hansi Flick hat eine ganz klare Idee, auf die Idee muss man als Spieler und als Fan vertrauen“, sagte der 30-Jährige der „Bild am Sonntag“. Das Team arbeite an sich, um wieder Spiele zu gewinnen. „Aber das klappt nicht auf Knopfdruck“, sagte Füllkrug.

In den vergangenen 15 Länderspielen waren der DFB-Auswahl mit Flick nur vier Siege gelungen. Zuletzt unterlag die Nationalmannschaft 0:1 in Polen. Füllkrug versicherte jedoch, er sehe eine Entwicklung beim DFB-Team und verstehe die Kritik am Bundestrainer nicht. „Ich sehe Hansi als jemanden, der immer wieder versucht, die Dinge anzugehen, immer wieder neue Wege finden will, sehr akribisch daran arbeitet“, sagte der Angreifer von Werder Bremen. Flick sei „sehr kommunikativ“.