Fußball-EM „Frustrierend“: England stellt sich Fragen, Schottland träumt

Eigentlich war ein Sieg gegen den alten Rivalen fest eingeplant: Am Ende kommt England aber nicht über ein 0:0 gegen Schottland hinaus. Damit müssen die Three Lions bei der EM auf den Einzug in die K.o.-Phase warten. Und Schottland darf träumen.