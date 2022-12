Freiburg mit Remis gegen Bern in die Weihnachtspause

Freiburg - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat das Jahr 2022 mit einem Unentschieden beendet. Die Breisgauer trennten sich in ihrem letzten Testspiel vor der Weihnachtspause 1:1 (1:1) vom Schweizer Erstliga-Club Young Boys Bern.

Die Partie im Europa-Park Stadion ging über zweimal 60 Minuten. Donat Rrudhani hatte die vom früheren Bremer und Hamburger Bundesliga-Profi Raphael Wicky trainierten Gäste in der 28. Minute in Führung gebracht. Lukas Kübler (43.) traf zum Freiburger Ausgleich.

Nach Abpfiff ging es für die SC-Profis in den Weihnachtsurlaub. Zum Trainingsauftakt am 2. Januar werden dann auch die Freiburger WM-Fahrer zurückerwartet. Vom 4. bis 14. Januar bereitet sich das Team von Trainer Christian Streich in Sotogrande auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison vor. Im Trainingslager in Spanien sind auch zwei weitere Testspiele geplant. Informationen hierzu folgen.