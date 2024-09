Lyon - Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat sich die Chance auf das Erreichen des Viertelfinales der Nations League zurück erkämpft. Drei Tage nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Italien gewann der EM-Halbfinalist und Vizeweltmeister am zweiten Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Belgien.

Eingewechselter Mbappé scheitert zweimal

In Lyon brachte der ehemalige Frankfurter Kolo Muani (29. Minute) die Gastgeber in Führung, Ousmane Dembélé - ehemals Borussia Dortmund - erzielte nach 57 Minuten den Endstand. Kylian Mbappé wurde erst in der 67. Minute eingewechselt. Der Stürmerstar scheiterte gleich zweimal in aussichtsreicher Position (73. und 77.). Der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler übersah anfangs bei einer Rettungstat gegen Frankreichs Stürmer Kolo Muani ein Handspiel von Kevin De Bruyne (12.).

Italien mit zweitem Sieg

Durch die Niederlage der Belgier steht die italienische Nationalmannschaft nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Israel mit der optimalen Punktzahl nun alleine an der Spitze. Eine schwache Anfangsphase in Budapest wäre dem Europameister von 2021 in der 31. Minute durch Israels Manor Solomon fast zum Verhängnis geworden, der das 1:0 verpasste.

Die zuvor mutlose Squadra Azzurra von Cheftrainer Luciano Spalletti kam sieben Minuten später per Brust zum Führungstreffer durch Davide Frattesi. Moise Kean (62.) erhöhte nach Israels Ausgleichschance auf 2:0. Israel gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Mohammad Abu Fani (90.).

Sesko und Haaland als Matchwinner

In der Gruppe 3 der Liga B hat Slowenien die Führung übernommen. Der Leipziger Benjamin Sesko war mit seinen Treffern in der 23., 28. und 63. Minute der Matchwinner beim 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Kasachstan.

Aufgrund der schlechteren Tordifferenz belegt Norwegen nach dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen Österreich den zweiten Platz. Felix Horn Myhre brachte die Gastgeber in Oslo in Führung (9.). Österreichs Kapitän Marcel Sabitzer sorgte für den Ausgleich (37.), ehe Erling Haaland in der 80. Minute den Sieg sicherstellte. Der Treffer des Torjägers wurde wegen Abseits erst nicht gegeben, zählte nach einer Videoüberprüfung dann aber doch.

Frankreichs Nationalmannschaftstrainer Didier Deschamps verzichtete zunächst auf Kylian Mbappé (l). Franck Fife/AFP/dpa

Der Belgier Lois Openda (r) hatte einen schweren Stand. Laurent Cipriani/AP