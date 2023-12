Frankfurts Eric Junior Dina Ebimbe verletzte sich beim Spiel in Aberdeen am Sprunggelenk.

Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Jahresendspurt womöglich auf seinen vielseitig einsetzbaren Profi Eric Junior Dina Ebimbe verzichten.

Der 23-Jährige verletzte sich am Donnerstagabend beim 0:2 in Aberdeen am Sprunggelenk und droht auszufallen. Der Offensivspieler erlitt eine Verstauchung der linken Fußsohle. Ein Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen sei fraglich, teilte der Verein am Freitag mit.

Ein Ausfall des Franzosen wäre für die Hessen sehr schmerzlich. Beim 5:1-Sieg über den FC Bayern zuletzt überragte Dina Ebimbe als Doppeltorschütze. Besser sieht es hingegen bei Kevin Trapp aus. Der Nationaltorwart war wegen Rückenschmerzen ebenfalls in Aberdeen frühzeitig ausgewechselt worden. Ihm gehe es aber schon wieder besser. Einem Einsatz dürfte nichts im Wege stehen.

Der kurzfristig erkrankte Fares Chaibi, der dadurch die Partie in Aberdeen verpasst hatte, könnte im Sturmzentrum den gesperrten Omar Marmoush ersetzen. „Er sieht noch nicht wie das blühende Leben aus, wenn er sich aber gut fühlt, wird er in der Startformation stehen“, sagte Coach Dino Toppmöller. Hoffnung hat er auch auf eine Rückkehr von Ellyes Skhiri. Der Franzose könnte seine Oberschenkelverletzung rechtzeitig auskurieren und zumindest auf der Bank Platz nehmen.