Fortuna Düsseldorf trennt sich von Dragos Nedelcu

Der Rumäne Dragos Nedelcu (r) in Aktion für Fortuna Düsseldorf.

Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trennt sich vorzeitig von Abwehrspieler Dragos Nedelcu. Der Tabellen-15. und der FCSB Bukarest haben sich darauf geeinigt, die Ausleihe des 24-Jährigen vorzeitig zu beenden.

Nedelcu wird von sofort an für den rumänischen Erstligisten Farul Constanta auflaufen. In Düsseldorf kam der rumänische Nationalspieler auf elf Pflichtspieleinsätze. „Leider hat sich die Leihe nicht so entwickelt, wie von allen Seiten erhofft. Daher war es die beste Lösung, den Leihvertrag vorzeitig aufzulösen“, erklärte Sportvorstand Klaus Allofs laut Mitteilung.