Die Personalspekulationen beim FC Bayern nehmen kein Ende. In der Torwartfrage gilt angeblich ein einst kostspieliger Spanier aus England als heißer Kandidat.

Fokus in Bayern-Torwartfrage angeblich auf Kepa

München - Auf der Suche nach einem Ersatz für den an seinem Comeback arbeitenden Manuel Neuer soll der FC Bayern angeblich seinen Fokus auf den einst teuersten Torwart der Welt richten.

Wie Sky ohne Nennung einer Quelle berichtete, hätten sich die Münchner aktuell auf den Spanier Kepa vom FC Chelsea festgelegt. Die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters seien „nach internen Analysen von der Qualität und vom Charakter“ des 28-Jährigen überzeugt.

Tuchel kennt Kepa



Der 13-malige Nationalspieler spielt seit Sommer 2018 in London. Chelsea hatte ihn damals für 80 Millionen Euro Ablöse von Athletic Bilbao verpflichtet - kein Torwart hat mehr gekostet. Kepa verlor nach wechselhaften Leistungen aber zwischenzeitlich seinen Platz an Edouard Mendy. Der Senegalese ist mittlerweile nach Saudi-Arabien gewechselt, sein Ersatz wurde Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion). Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel kennt Stärken und Schwächen Kepas bestens aus seiner Zeit als Trainer des FC Chelsea.

Die Münchner können mit Nationaltorwart Neuer weiter nicht konkret planen. Rund acht Monate nach seinem Beinbruch arbeitet der 37-Jährige an seinem Comeback. In Sven Ulreich (35) haben die Bayern nach dem Abschied von Yann Sommer (Inter Mailand) nur noch einen erfahrenen Schlussmann. Die Münchner werden aktuell mit mehreren Torwart-Kandidaten in Verbindung gebracht.