Flicks WM-Appell: „Jeder Spieler muss an sich arbeiten“

Das DFB-Team erwacht aus dem Winterschlaf. Acht Monate bleiben Bundestrainer Hansi Flick bis zur WM in Katar. Vor den Spielen gegen Israel und Holland nimmt er die Spieler in die Verantwortung.

Neu-Isenburg - Oliver Bierhoff eilte mit einem Rucksack in ein Meeting, Hansi Flick wartete sehnsüchtig auf die Nationalspieler.

Im Teamhotel vor den Toren Frankfurts hatte der frühzeitig angereiste Fußball-Bundestrainer über das Wochenende intensiv vorgearbeitet für den Start ins WM-Jahr mit dem eher lockeren Warm-up gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim und dem ersten echten Prüfstein drei Tage später im Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam.

„Freuen uns, dass es wieder losgeht“

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagte Bierhoff im renovierten Luxushotel Kempinski Gravenbruch, in dem der 53-Jährige schon zu seinen Nationalspielerzeiten oft logiert hatte. Danach verschwand er zu einer Sitzung in dem für den DFB-Tross reservierten Hotelbereich. Der DFB-Direktor war auch schon am Sonntag angereist.

Exakt acht Monate waren es am Montag noch bis zum Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am 21. November. Auf den ersten Blick ist das viel Zeit - aber nicht für Flick. Nur drei Lehrgänge mit noch acht Länderspielen bleiben dem DFB-Chefcoach, um die 23 Akteure herauszufiltern, mit denen er Weltmeister werden möchte.

Der WM-Countdown beginnt darum jetzt. Diese Botschaft will Flick den nach der Absage von Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi (Muskelblessur) noch 25 Akteuren bei jeder Trainingseinheit und jeder Teamsitzung verdeutlichen. Da mehrere etablierte Akteure wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Marco Reus, Robin Gosens oder Jonas Hofmann beim Auftakt 2022 fehlen, hat Flick die WM-Tür noch einmal weit geöffnet.

Hoffnung für Stach und Rückkehrer

Neben dem Überraschungs-Neuling Anton Stach (Mainz 05) können sich die Rückkehrer Julian Weigl (Benfica Lissabon), Benjamin Henrichs (RB Leipzig) und Robin Koch (Leeds United) oder auch ein 2014-Weltmeister wie Julian Draxler (Paris Saint-Germain) zeigen und empfehlen. „Wir nutzen die knapp zehn Tage, um uns ein Bild zu machen von Spielern, von denen wir wenig wissen, die aber die Qualität zu Nationalspielern haben“, erläuterte Flick die Kaderzusammenstellung.

„Wenn wir es jetzt nicht machen, dann brauchen wir es nicht mehr zu machen. Dann haben wir keine Zeit mehr“, sagte der Chefcoach. Bei den Nations-League-Spielen im Juni gegen Europameister Italien oder EM-Finalist England soll nicht mehr das Experimentieren im Vordergrund stehen, sondern das Einspielen.

So zufrieden Flick mit dem Neustart unter seiner Führung sein kann - sieben Spiele, sieben Siege, 31:2 Tore -, so sehr beschäftigt ihn die aktuell hohe Ausfallquote im DFB-Team. Und darum beginnt Flick das WM-Jahr mit klaren Vorgaben und auch eindringlichen Appellen.

Der Bundestrainer braucht in den nur 28 Turniertagen von Katar „Spieler im Kader, die alle drei, vier Tage in der Lage sind, Höchstleistungen abzurufen“. Und da ist er durchaus besorgt: „Wenn ich sehe, wie viele wichtige Spieler wieder angeschlagen sind, dann ist es ein ganz großes Ziel, dass wir da Stabilität reinbekommen.“

Flick nimmt WM-Kandidaten in die Pflicht

Flick nimmt alle WM-Kandidaten in die Pflicht: „Jeder einzelne Spieler muss versuchen, an sich zu arbeiten! Nicht nur im technisch-taktischen Bereich, sondern auch physisch. Wenn wir in Katar erfolgreich sein wollen, dann ist das die absolute Grundvoraussetzung, dass alle Spieler topfit sind. Das ist in den nächsten Monaten der Fokus, den wir mit dem Trainerteam legen.“

Flick mahnt, jeder müsse „einen Ticken mehr machen, um topfit zu sein. Da liegt die Verantwortung bei jedem einzelnen Spieler.“ Und er kündigte an: „Das werden wir überprüfen.“ Sonst ist das persönliche WM-Ticket futsch: „Wenn da das eine oder andere nicht so verläuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir das klar den Spielern sagen.“

Flick spürt nach zahlreichen Telefonaten und Besuchen bei Akteuren freilich eine hohe Motivation in der Mannschaft. „Jeder will Teil dieses Teams sein.“ 23 Katar-Plätze kann er vergeben. Die Aufbruchstimmung der zweiten Jahreshälfte 2021 will er weiter schüren. „Die Fans honorieren, was auf dem Platz passiert, was mit der Mannschaft passiert. Es ist eine Entwicklung zu sehen, die sehr positiv ist“, sagte Flick.

Die Siegesserie zum Abschluss der WM-Qualifikation soll in den Tests gegen Isreal und Holland möglichst fortgesetzt werden. Es geht um Leistung und Ergebnisse. „Für mich sind die Spiele letztendlich immer der Gradmesser, wo wir stehen“, sagte Flick.