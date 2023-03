Frankfurt/Main - Hansi Flick wird bei den Einsatzzeiten der Nationalspieler des FC Bayern und von Borussia Dortmund im Länderspiel gegen Belgien nur bedingt das Duell der beiden Titelrivalen am kommenden Samstag in der Fußball-Bundesliga berücksichtigen.

„Wir nehmen Rücksicht, wenn es letztendlich darum geht, Spieler vor Verletzungen zu schonen“, sagte Flick am Montag in Frankfurt. Er werde aber mit seinem Trainerteam „keinen genauen Plan machen, wer wie viele Minuten spielt. Das müssen wir auch nicht.“

Nach der Abreise des angeschlagenen Dortmunders Nico Schlotterbeck stehen in Emre Can und Marius Wolf nur noch zwei BVB-Profis im Aufgebot für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Belgien. Der Rekordmeister aus München stellt in Kapitän Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry drei Akteure.

„Jeder Spieler, der in Dortmund spielt, der bei Bayern spielt, kann alle drei, vier Tage ein Fußballspiel bestreiten. Das ist kein Problem für diese Spieler, nichts Neues“, sagte der Bundestrainer: „Wir werden Sorge dafür tragen, dass einer, wenn er erschöpft ist oder an der Grenze ist, ein Zeichen geben kann.“