Was für ein Fußballspiel! Der FC Barcelona setzt sich spät mit 5:4 bei Benfica Lissabon durch. Trainer Flick freut sich danach über eine besondere Verbindung zu Portugals Hauptstadt.

Lissabon - Sowas hat auch Hansi Flick noch nicht erlebt. Ein „verrücktes, verrücktes Spiel“ sei dieser 5:4-Erfolg seines FC Barcelona bei Benfica Lissabon gewesen, sagte der ehemalige Bundestrainer: „Das ist unglaublich. Ich wäre auch mit einem Punkt glücklich gewesen, aber mit dreien ist es natürlich noch besser.“ So befindet sich Barça weiter auf direktem Weg Richtung Achtelfinale.

Nie hatte Benfica in diesem spektakulären Champions-League-Spiel am Dienstagabend zurückgelegen - außer beim Abpfiff. Drei Tore von Vangelis Pavlidis (2. Minute/22./30./Foulelfmeter) und ein Eigentor von Ronald Araújo (68.) brachten Benfica lange auf Erfolgskurs. Zwei verwandelte Foulelfmeter von Robert Lewandowski (13./78.), Raphinha (64.) und Eric Garcia (87.) sorgten für den späten Ausgleich. Bis Raphinha in der sechsten Minute der Nachspielzeit dann sogar noch den Siegtreffer für Barça machte.

Nach dem Gewinn der Champions League 2020 mit dem FC Bayern München ist es für Flick der nächste große Erfolg in Portugals Hauptstadt. „Vielleicht liebe ich Lissabon“, sagte der 59-Jährige. „Die Atmosphäre hier ist unglaublich, die Fußballkultur ist toll.“