Flick gibt Terodde Mini-WM-Chance: „Hat eine gute Quote“

München - Hansi Flick hat Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde für dessen herausragende Torquote beim Aufsteiger FC Schalke 04 gelobt und ihm eine minimale Chance auf die Fußball-Nationalelf und eine WM-Teilnahme eingeräumt.

Der 34 Jahre alte Terodde hatte gerade Länderspiele für Deutschland als einen persönlichen Traum bezeichnet.

„Simon Terodde ist schon ein Stürmer, der sehr viele Tore macht - jetzt in der 2. Liga“, sagte Flick am Donnerstag in einer Medienrunde zur Bekanntgabe des aktuellen Länderspiel-Aufgebotes. In diesem taucht Routinier Terodde, der für Schalke 30 Saisontore erzielte, erwartungsgemäß nicht auf.

„Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der Ersten Liga Tore erzielen kann“, bemerkte Flick zurückhaltend. Am Ende gelte für ihn, was für alle WM-Kandidaten gelte: „Wenn er auf einem Topniveau spielt - das ist die Bundesliga - und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen.“ Flick betonte, es sei „herausragend, wie Terodde in den letzten Jahren die Tore macht. Er hat eine gute Quote.“

Terodde hatte in einem Sport1-Interview Spiele mit dem Nationalteam als seinen „großen Traum“ bezeichnet. Mit Blickrichtung WM in Katar Ende des Jahres bemerkte er: „Wenn Hansi Flick am Ende wirklich zur Entscheidung kommen sollte, dass er einen Stürmer für Katar braucht, der vorne drin steht und Tore macht, und er dann auch noch an mich denken sollte, dann stehe ich natürlich bereit. Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken.“