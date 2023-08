Spielt ab sofort in Frankfurt: Fares Chaibi (l).

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat den algerischen Nationalspieler Farès Chaibi vom FC Toulouse unter Vertrag genommen.

Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Für Chaibi sollen die Hessen rund zehn Millionen Euro Ablöse bezahlt haben. Beim französischen Erstligisten kam der im französischen Lyon geborene Chaibi in der letzten Saison in 41 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Tore erzielte.

Pokalsieg mit Toulouse

Mit Toulouse gewann Chaibi im vergangenen Mai den französischen Pokal. Er trug zu diesem Erfolg mit drei Treffern und zwei Assists bei. Das Debüt im Nationalteam Algeriens gab er im März bei der Qualifikation zum Afrika-Cup 2024.

„Mit Farès Chaibi verstärkt uns ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist und trotzdem bereits einiges an nationaler und internationaler Erfahrung vorweisen kann“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. „Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden.“