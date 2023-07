Auckland - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Besuch der Fußball-WM der Frauen in Neuseeland und Australien unterbrochen.

Der Schweizer reist aktuell in die Mitgliedsstaaten des ozeanischen Kontinentalverbands OFC. Der 53-Jährige veröffentlichte ein Video von einem Besuch auf Tahiti. Die WM sei auch das Turnier von ganz Ozeanien, sagte Infantino. Während der WM der Männer Ende 2022 war der Schweizer im Ausrichterland Katar, wo er auch einen Wohnsitz hat, allgegenwärtig.

Vor dem Turnier der Frauen war der 53-Jährige während der Eröffnungspressekonferenz öffentlich aufgetreten, er besuchte nach dem Eröffnungsspiel in Auckland noch weitere Partien in den weiteren drei Gastgeberstädten in Neuseeland. Dem Vernehmen nach wird Infantino bald in Australien erwartet, um dort weitere Gruppenspiele zu besuchen.

Die Reise zu den OFC-Mitgliedern hatte die FIFA angekündigt. Allerdings war Mitte Juli in einer Mitteilung noch vom „nächsten Monat“ die Rede.