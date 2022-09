FIFA-App zeigt Spielern eigene Leistungsdaten bei WM

Die FIFA bringt zur WM in Katar die „FIFA Player App“ heraus.

Zürich - Die Fußball-Nationalspieler können bei der WM Ende des Jahres in Katar per App auf individuelle Leistungsdaten zugreifen. Die „FIFA Player App“ sei in Zusammenarbeit mit der Spielergewerkschaft Fifpro entwickelt worden, teilte der Weltverband mit.

Kurz nach den Spielen sollen die Daten abrufbar sein, unter anderem physische Leistungsdaten und fußballspezifische Daten wie Angaben darüber, „wo und wie oft sich ein Spieler anbietet, mit einem Pass gegnerische Reihen überwindet oder Druck auf einen ballführenden Gegner ausübt“.

Die Daten werden laut FIFA „miteinander und mit den Spielaufnahmen abgeglichen, so dass sich die Spieler die Schlüsselmomente ihrer persönlichen Leistung detailliert und aus verschiedenen Kamerawinkeln ansehen können“. Die Daten können dann von den Profis in den sozialen Medien geteilt werden, auf Wunsch auch mit Foto der Szenen.