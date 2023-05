Dortmund - Kurz vor dem großen Saisonfinale von Bundesliga-Titelanwärter Borussia Dortmund musste die Feuerwehr im Stadion anrücken. Einen Bienenschwarm hatte sich gut eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels gegen den FSV Mainz 05 auf einem Scheinwerfer niedergelassen.

Zwei Feuerwehrleute in Schutzmontur brachten schließlich den TV-Scheinwerfer aus der Arena. „Willkommen in Dortmund“, twitterte der BVB zu einem entsprechenden Bild in dem sozialen Netzwerk.

Der BVB kann mit einem Sieg zum neunten Mal deutscher Fußball-Meister werden.