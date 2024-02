22. Spieltag FCB verliert auch in Bochum: Für Tuchel wird es ungemütlich

Jetzt wird's wirklich kritisch für den FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel. Nach dem 0:3 in Leverkusen und dem 0:1 in Rom war das 2:3 in Bochum die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.