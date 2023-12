Liverpool - Der FC Liverpool steht im Halbfinale des englischen Fußball-Ligapokals. Das Team von Trainer Jürgen Klopp besiegte im Viertelfinale den Liga-Konkurrenten West Ham United problemlos mit 5:1 (1:0).

Die Runde der besten Vier haben zuvor der FC Chelsea, FC Fulham und Zweitligist FC Middlesbrough erreicht. Die Halbfinals finden mit Hin- und Rückspiel am 8. und 22. Januar 2024 statt. Liverpool trifft zunächst zu Hause auf Fulham. Das Finale steigt am 25. Februar im Londoner Wembley-Stadion.

Der mit neun Titeln Rekord-Ligapokalsieger überzeugte an der Anfield Road von Beginn an. Vor allem der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai war an allen gefährlichen Situationen beteiligt. Nicht ohne Grund sorgte der ungarische Nationalspieler mit einem Schuss aus über 30 Metern für das 1:0 (28. Minute).

Nach dem Seitenwechsel traf Curtis Jones zum 2:0 (56.). Der Niederländer Cody Gakpo erhöhte per Flachschuss (71.). Mit der ersten Tor-Chance verkürzten die Gäste aus London durch Jarrod Bowen auf 1:3 (77.). In Gefahr geriet der Halbfinal-Einzug der Klopp-Elf nicht, weil Stürmer-Star Mohamed Salah (82.) und erneut Jones (84.) mit einem Doppelschlag für den 5:1-Endstand sorgten.