Liverpool - Der FC Everton hat sich kurz vor einem anstehenden Pokalspiel am Donnerstag von Trainer Sean Dyche getrennt. Das gab der Tabellen-16. der Premier League knapp drei Stunden vor dem Anpfiff der FA-Cup-Partie gegen Drittligist Peterborough in einer knappen Mitteilung bekannt. U18-Trainer Leighton Baines und Mannschaftskapitän Seamus Coleman werden die Mannschaft interimsweise betreuen.

Everton hatte zuletzt nur eines seiner vergangenen elf Liga-Spiele gewonnen und ist in der Tabelle nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Britische Medien hatten schon seit Tagen über einen Trainerwechsel spekuliert, auch weil der Club neue Besitzer hat. Vor kurzem hat die Friedkin Group - auch Inhaber der AS Rom in Italien - den kriselnden Club aus Liverpool übernommen.

Mourinho und Moyes auf der Kandidatenliste

Gerüchten zufolge gilt in der bei der Roma freigestellte José Mourinho in Everton als Trainerkandidat. Der 61-Jährige steht bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, soll in der Türkei aber unglücklich sein. Mourinho soll sich angeblich eine Rückkehr in die Premier League wünschen, wo er schon den FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur trainierte.

Auch der einstige Everton-Coach David Moyes, der von 2002 bis 2013 eine erfolgreiche Ära bei den Toffees prägte und zuletzt fünf Jahre bei West Ham United unter Vertrag stand, wird in britischen Medien gehandelt.