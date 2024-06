Die Münchner binden Verteidiger Josip Stanisic bis 2029 an sich. Der kroatische Fußball-Nationalspieler holte zuletzt in Leverkusen jene Titel, die auch der FC Bayern wieder anstrebt.

München - Der FC Bayern hat Verteidiger Josip Stanisic langfristig an sich gebunden. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

In der vergangenen Saison war der gebürtige Münchner an Bayer Leverkusen ausgeliehen, wo er mit der Werkself deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Bei der EM scheiterte Stanisic mit Kroatien in dieser Woche bereits in der Vorrunde.

„Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds“, sagte Stanisic, der seine künftigen Ziele in München so formulierte: „Alles für den FC Bayern zu geben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein.“

Eberl: „Stani weiß, worauf es beim FC Bayern ankommt“

Stanisic war im Januar 2017 vom SC Fürstenfeldbruck zu den U17-Junioren des FC Bayern gewechselt. Über die Juniorenteams und die FCB-Amateure schaffte er den Sprung zu den Profis, für die er bisher in 41 Pflichtspielen aufgelaufen ist und ein Tor erzielte.

„Stani weiß, worauf es beim FC Bayern ankommt. Er hat sich in Leverkusen und bei der kroatischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau etabliert – wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm“, kommentierte Sportvorstand Max Eberl.

Pavlovic-Vertrag läuft ebenfalls bis 2029

Zuletzt hatten die Münchner schon mit Mittelfeld-Jungstar Aleksandar Pavlovic bis 2029 verlängert. Pavlovic spielt seit seinem siebten Lebensjahr bei den Bayern. In der vergangenen Saison debütierte er in der A-Mannschaft von Coach Thomas Tuchel und bekam Anfang November seinen ersten Profivertrag, zunächst bis 2027. Die EM hatte der 20-Jährige aus gesundheitlichen Gründen verpasst.