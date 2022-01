FC Bayern verkauft Cuisance an FC Venedig

München - Der FC Bayern München hat Reservist Michael Cuisance mit sofortiger Wirkung an den FC Venedig abgegeben. Wie der italienische Fußball-Erstligist mitteilte, erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Der 22 Jahre alte Franzose soll den Bayern laut Medienberichten drei bis vier Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen einbringen. Cuisance war im Sommer 2019 für rund zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Er konnte sich aber an der Isar nie durchsetzen und war zwischenzeitlich an Olympique Marseille verliehen. In München besaß er einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Cuisance kam für die Profis des FC Bayern in nur 13 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte zwei Tore. „Wir bedanken uns bei Michael Cuisance für seinen Einsatz im Trikot des FC Bayern und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine Zukunft beim FC Venedig“, äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Vereinsmitteilung.