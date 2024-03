München - Der FC Bayern reist im Sommer wieder nach Asien. Erstmals wird der deutsche Fußball-Rekordmeister dabei Südkorea besuchen. Die Reisedaten teilten die Münchner noch nicht mit.

Die diesjährige Audi Summer Tour ist die bereits neunte des Clubs, hinzu kommen zwei digitale Varianten während der Corona-Pandemie. In diesem Sommer geht es zum insgesamt vierten Mal nach Asien, fünfmal war der Club in den USA zu Gast.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FC Bayern auf unserer Audi Summer Tour 2024 erstmals in Südkorea zu Gast sein werden. Die Fußballbegeisterung in der gesamten Region ist riesengroß, und wir sind stolz, dass wir in Minjae Kim einen der internationalen Topstars aus Südkorea in unserer Mannschaft haben“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Diederich. „Es wird eine besondere Reise - für Minjae wie für unseren ganzen Verein.“

Bei der Premiere des deutschen Rekordmeisters in der Hauptstadt Seoul findet im Rahmen der „Coupang Play Series 2024“ ein Spiel im World Cup Stadium statt, zu dem die Eckdaten wie Datum und Gegner in Kürze bekannt gegeben werden sollen.

Im vergangenen Jahr besuchte der deutsche Rekordmeister seine Fans in Tokio und Singapur. Im Jahr zuvor waren die Münchner in Washington und Green Bay zu Gast.