Thomas Tuchel lässt die Stars des FC Bayern München in der Vorbereitung erstmals bei einem Teamtraining schwitzen. Die Wechselkandidaten sind dabei - der Wunschstürmer aber noch nicht.

München - Ohne Manuel Neuer hat der FC Bayern München das erste Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Dagegen konnte Trainer Thomas Tuchel in München erstmals die ablösefreien Neuzugänge Raphaël Guerreiro (von Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) im Rahmen einer Einheit mit dem Team auf dem Rasen begrüßen.

Dass die Rückkehr von Neuer nicht wie ursprünglich von ihm angestrebt zum Trainingsauftakt erfolgen würde, hatte sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Kapitän kein Spiel mehr für den deutschen Fußball-Meister absolviert.

Laut „Bild“ trainierte der 37-Jährige vor der Abfahrt des Teams ins Trainingslager am Tegernsee ebenso individuell wie Matthijs de Ligt. Der Niederländer hatte im Juni bei der Nationalmannschaft eine Wadenverletzung erlitten.

Wechselkandidaten beim Mannschaftstraining dabei

Auch Wechselkandidaten trainierten am Vereinsgelände mit. Yann Sommer und Alexander Nübel schwitzten im Kreis der Torwartkollegen, wie es Sadio Mané bei den Übungen der Feldspieler tat. „Knackig warm hier“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka.

Für den Abend ist eine weitere Trainingseinheit vor Publikum in Rottach-Egern angesetzt. Dort spielt der FC Bayern am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Der Münchner Kader am Tegernsee ist noch nicht der finale für den nächsten Angriff auf weitere Titel. Der Wunschtransfer des englischen Topstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur konnte bislang nicht realisiert werden. Der vom FC Bayern München umworbene Angreifer war am Freitag wie erwartet mit seinem Club zu einer Werbe-Tour in den asiatisch-pazifischen Raum aufgebrochen.

Vom 24. Juli bis 3. August geht es auch für die Münchner auf eine Asienreise mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur. Am 12. August spielen die Bayern als deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den nationalen Supercup. Sechs Tage später eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.