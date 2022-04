FC Bayern mit Lewandowski, Goretzka und Kimmich

Steht gegen den SC Freiburg in der Startelf: Bayern-Star Robert Lewandowski.

Freiburg - Der FC Bayern München kann in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg nahezu in Bestbesetzung antreten.

Robert Lewandowski, der wegen einer Rippenprellung angeschlagen war, steht in der Startformation. „Er wollte unbedingt von Anfang an spielen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag bei Sky.

Auch auf Joshua Kimmich kann der Coach bauen. Der Mittelfeldspieler, dessen Frau das dritte gemeinsame Kind erwartet, reiste nach. Nationalmannschaftskollege Leon Goretzka feiert nach überstandenen Hüftproblemen sein Comeback nach fast viermonatiger Pause. „Er soll es genießen, dass er nach vier Monaten wieder auf dem Platz steht. Mir ist wichtig, dass er nicht zu verkopft ist und nicht die Welt einreißen will“, sagte Nagelsmann. Auf der rechten Abwehrseite kehrt Benjamin Pavard für Josip Stanisic zurück.

SC-Coach Christian Streich veränderte im Vergleich zum torlosen Remis bei der SpVgg Greuther Fürth das System. Der Coach setzt auf eine Dreierkette. Personell kehren Philipp Lienhart und Nicolas Höfler zurück. Sie fehlten zuletzt aufgrund von Corona-Infektionen.